Confesercenti: "Un piano di investimenti"

Sulla questione della proposta di istituire la tassa di soggiorno interviene la Confesercenti. "Gli incontri avvenuti nei giorni scorsi sulla possibilità di introdurre la tassa di soggiorno nel comune di Abetone Cutigliano hanno visto una partecipazione attiva tra gli operatori e le associazioni. È stato rimarcato più volte – si legge nella nota – come i proventi derivanti dalla tassa verranno reinvestiti completamente nel settore turistico, nel migliorare anche alcuni servizi base che attualmente trovano difficoltà, come per esempio l’accoglienza. Questo porta benefici – prosegue l’associazione – sia al turista che alla popolazione e sarà impegno di Confesercenti monitorare affinché ciò venga effettivamente fatto. Auspichiamo un tavolo permanente in cui creare un piano di investimenti per poi ritrovarsi a ogni fine anno con un rendiconto che dimostri che la tassa sia stata investita in quanto programmato insieme.

"La decisione dell’amministrazione comunale di intraprendere un percorso partecipato in tempi congrui direttamente con gli operatori del territorio può essere uno spunto anche per una collaborazione migliore tra questi ultimi. Attendiamo i prossimi incontri programmati in autunno – conclude la Confesercenti – per capire quali siano le cifre richieste per le varie tipologie di struttura e le esenzioni da applicare alle varie fasce d’età e ai gruppi organizzati. La nostra associazione è pronta a collaborare insieme all’amministrazione comunale al fine di condividere obiettivi, finalità e investimenti dei proventi derivanti dalla tassa".