Estate in montagna. Arriva la guardia medica

PISTOIA

L’Azienda Usl Toscana Centro si prepara ad affrontare l’afflusso di villeggianti atteso nei mesi estivi con un potenziamento mirato della sanità territoriale. A partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2025, sarà attivo un servizio straordinario di Guardia Medica Turistica nei comuni montani di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, in particolare nella frazione di Maresca. Nel dettaglio, il programma prevede 42 ore settimanali di servizio, suddivise tra ambulatori presenti nelle due località, per rispondere in modo rapido ed efficace ai bisogni sanitari di turisti e residenti stagionali, molti dei quali si recano sull’Appennino per godere del fresco e della tranquillità.

Per coprire l’orario previsto, l’Asl ha annunciato la pubblicazione di un bando per due incarichi convenzionali a tempo determinato, rivolto a medici di assistenza primaria, sia a ciclo di scelta che a rapporto orario. Ogni incarico prevede un impegno settimanale di 21 ore, secondo quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale in vigore.

Si tratta di una misura ormai consolidata, pensata per garantire continuità assistenziale anche in territori dove, durante l’anno, il servizio è calibrato sulla popolazione residente, ma che in estate registrano un notevole incremento delle presenze, con conseguente aumento della domanda sanitaria. Il servizio sarà utile non solo per gestire patologie stagionali e disturbi minori, ma anche per alleggerire il carico sui Pronto Soccorso di riferimento, spesso già messi alla prova da carenze di personale e alta affluenza. I medici interessati potranno candidarsi attraverso l’avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’Azienda Usl Toscana Centro. La selezione sarà gestita dal Direttore dell’unità Organizzazione Medicina a ciclo di fiducia. Un presidio importante per un’estate più sicura, soprattutto in zone come l’Appennino pistoiese, dove l’assistenza territoriale resta un punto di riferimento essenziale, anche per chi è solo di passaggio.

M.M.