Nasce la consulta socio sanitaria. E il primo obiettivo è il pediatra

Ha preso forma la Consulta socio sanitaria della Montagna Pistoiese, formata da Ucap e Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese. A trovarsi nella sala consiliare di San Marcello sono stati invitati i sindaci dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e i rappresentanti nominati dai rispettivi consigli comunali, sia di maggioranza che di minoranza, l’assessore alle politiche socio sanitarie di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti; la Pubblica Assistenza di Maresca, di Bardalone, Campo Tizzoro e Pontepetri; la Rsa Villa Serena; la Fondazione Turati; per i medici di medicina generale c’era Patrizia Michelozzi e quindi la Misericordia di Popiglio; Villa Guidotti; la Croce Verde di Pistoia; l’associazione Zeno Colò; Croce Rossa; Misericordia Abetone; l’associazione Volontaria Soccorso Sci Appennino Toscano; Misericordia Cutigliano e Romano Biolchini e l’Ordine dei farmacisti. All’ordine del giorno gli indirizzi generali della Consulta e, tra gli altri argomenti, il pediatra di famiglia, il consolidamento del patto di Comunità e la Casa di Comunità. Il trasporto sociale e il riconoscimento di area particolarmente disagiata saranno trattati nella prossima riunione. Dopo la presentazione di Bacci sugli indirizzi generali della Consulta, organo non decisionale, è stato Simone Ferrari, in rappresentanza del Crest, a parlare della questione del pediatra. Il dottor Campagna c’è e fino a metà del 2027 dovrebbe rimanere, adesso spetta ai Comuni informare i genitori che i loro figli, fino a 14 anni possono essere seguiti dal professionista. L’obbligo attualmente è da 0 a 6 anni, ma potrebbe nascere un progetto pilota per renderlo obbligatorio fino ai 14. La decisione però la deve prendere la Regione. Attualmente i potenziali pazienti nella fascia da 0 a 14 anni sono 696 nei Comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, con una proiezione alla fine del 2027 di 617. Per mantenere il servizio pediatrico bisogna però che i ragazzi passino da utenti potenziali a reali. A spiegare le possibilità d’intervento dell’Asl erano presenti i dirigenti Daniele Mannelli e Lucilla Di Renzo.

Andrea Nannini