Sambuca avrà il suo medico. Primo giorno di servizio il 6 giugno

Prosegue l’impegno dell’Azienda Sanitaria per garantire in tutti i territori l’assistenza primaria e, grazie al "Progetto Sambuca Pistoiese", a partire da giugno, sarà attivato un Ambulatorio di Medicina Generale anche nel territorio di Sambuca. E’ il Progetto con il quale i Medici di Famiglia possono aderire, su base volontaria, e in via temporanea, per sopperire alla carenza dei medici (a seguito dei molti pensionamenti a cui non seguiti altrettanti ingressi) e garantire comunque la continuità dell’assistenza primaria.

Il medico di famiglia che arriverà a Sambuca è il dottor Paolo Bartolini, già medico di medicina generale nell’ambito di riferimento (Aft-Aggregazione funzionale territoriale-Pistoia Extra Muraria). Il dottor Bartolini sarà presente, una volta a settimana, all’interno dei locali messi a disposizione dall’Azienda nel Comune di Sambuca Pistoiese, nel presidio di Taviano (località Taviano, 4, 51020 Taviano Pistoia), per fornire assistenza di prossimità ai cittadini residenti nel Comune di Sambuca Pistoiese, di norma, il lunedì pomeriggio (dal 9 giugno 2025) in orario 13-19.Il primo giorno di servizio sarà venerdì 6 giugnodalle 8 alle 11, essendo un festivo il lunedì precedente, 2 giugno.

Il sindaco di Sambuca, Marco Breschi: "In un quadro di generale difficoltà per la mancanza di medici di famiglia a livello nazionale, amplificata nei territori montani e marginali, il nuovo servizio rappresenta un piccolo, ma pur significativo segnale di attenzione. La strada da compiere per una piena risposta alle esigenze socio-sanitarie del nostro territorio è ancora lunga. Qualsiasi politica deve fondarsi sul presupposto che non devono essere i cittadini a rincorrere i servizi, ma che deve essere il sistema sanitario a organizzarsi intorno ai bisogni individuali e familiari".

Il servizio viene attivato in seguito all’adesione del medico al "Progetto Sambuca Pistoiese", come da delibera del direttore generale Valerio Mari per fornire assistenza di prossimità ai cittadini di Sambuca. Il Progetto è nato per sopperire alla sofferenza assistenziale generata dalla variazione della localizzazione dell’ambulatorio di un medico dal 2022 e dalla mancanza di medici disponibili. La ricerca, da parte della Asl Toscana Centro, di incarichi provvisori non ha, fino a ora, risolto il problema.

"Continua l’impegno della Regione per la sanità territoriale. Abbiamo dovuto trovare una strada innovativa a totale carico del bilancio regionale (falcidiato dai tagli del Governo Meloni) ed è arrivata una prima importante risposta. Ringrazio l’Asl Toscana centro e l’assessore regionale Simone Bezzini", commenta il presidente della commissione per lo sviluppo delle Aree interne, e consigliere regionale del Pd, Marco Niccolai.