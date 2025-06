Stop allagamenti a Nocchi. I lavori di messa in sicurezza

Prosegue il cantiere del secondo e terzo lotto per la regimazione delle acque in via Verzentoli, a Nocchi. L’intervento, avviato nel 2023, ha ‘obiettivo di risolvere i disagi legati al maltempo che colpiscono la frazione. Nata come canale di scolo la strada in presenza di forti piogge, torna a svolgere il suo antico "ruolo", portando detriti, fango e, più in generale, pericolo.

A metà 2023, l’amministrazione Pierucci ha iniziato il complesso intervento per regimare definitivamente le acqua piovane e risolvere per sempre il problema. Un grande progetto, composto da tre lotti, di cui è stata realizzata la prima fase: è stato ricavato un nuovo canale a cielo aperto a bordo strada lato monte, che convoglierà le acque fino al pozzo di salto messo in opera nel 2016 (congiungendosi quindi al canale già realizzato) e da lì un ulteriore nuovo canale a cielo aperto, che porterà le acque fino ad intersecare l’ulteriore pozzo di salto che riporta il deflusso delle acque lato paese. Ora l’intervento va verso la sua conclusione con il secondo e terzo lotto. È in fase di realizzazione il canale di scolo a cielo aperto che, affiancando tutto il tratto rimanente di via Verzentoli, si ricongiungerà con via Pertini per poi convogliare nel torrente Lucese, con l’attraversamento dell’incrocio che verrà effettuato tramite un tratto tombato sottostrada, già messo in opera. Sul lato opposto al canale, invece, sarà realizzata una cunetta per la raccolta delle acque meteroriche che potranno comunque provenire dalla strada. Per consentire l’inserimento dei manufatti, è stata progettata la sopraelevazione della quota stradale, così da trovare la larghezza necessaria senza ricorrere a significativi scavi di sbancamento. La fine dei lavori è prevista nel mese di novembre.

L’investimento complessivo dei tre lotti si attesta sul milione e 300 mila euro, di cui 350mila già spesi per il lavori effettuati nel 2023: per il secondo e terzo lotto, la spesa è pari a 950mila euro ed è stata totalmente finanziata dal Pnrr grazie a un bando vinto dal Comune e destinato a interventi per il rischio idrogeologico dei territori collinari. I lavori permetteranno di annullare anche il rischio di frane su via Pertini. Sull’area, nel 2014 e nel 2016, furono eseguiti interventi in somma urgenza, con la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato lungo la sede stradale, la regimazione delle acque superficiali e la loro canalizzazione in un tratto di canale ripristinato, oltre alla realizzazione di un pozzetto di salto per rallentare il deflusso.