Brt, modifiche alla viabilità. Via Settevalli: si cambia . Occhio al senso di marcia

Ancora rivoluzione della viabilità per fare spazio ai cantieri del progetto “Bus Rapid Transit – Infrastrutturazione del corridoio Pievaiola-Settevalli”. L’intervento, che interessa il tratto stradale di collegamento tra Via Chiusi (Rotatoria Donato Fezzuoglio) e Via Settevalli, prevede l’inversione del senso di marcia rispetto alla precedente ordinanza comunale (numero 1143/2025) e l’istituzione di nuove disposizioni viabilistiche a partire da oggi fino al 15 settembre. Le principali novità introdotte dall’ordinanza sono: senso unico di marcia sul tracciato stradale tra via Chiusi (Rotatoria Fezzuoglio) e via Settevalli in tale direzione; divieto di transito nel tratto di via Chiusi compreso tra la Rotatoria Fezzuoglio e via Tuscania; obbligo di precedenza e direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dai parcheggi del Centro Commerciale in prossimità del tratto interessato. Limite di velocità fissato a 20 km/h nelle aree interessate dai lavori.

Intanto proseguono gli interventi per la riqualificazione delle strade della città. L’assessore Francesco Zuccherini fa il punto sui lavori. "Cantieri su strada dei Cappuccinelli: intervento molto atteso dalla popolazione ormai da anni, che ci consentirà di risolvere un problema annoso essendo la strada da tempo in condizioni dissestate. Si lavora anche in via dei Lillà a Casaglia: anche questa strada aveva numerose criticità che entro la giornata saranno completamente risolte; successivamente si procederà anche al rifacimento della segnaletica orizzontale. Stanno proseguendo i lavori su Ponte San Giovanni (via Manzoni). Qui a causa di un allaccio non andato a buon fine, nella seconda parte della strada saremo costretti ad interrompere momentaneamente la bitumatura per effettuare l’intervento di allaccio. Successivamente le opere di bitumatura riprenderanno e la strada verrà completata fino all’intersezione con via Nino Bixio. Alla fine dell’intervento, come annunciato, la prima parte dei lavori che riguardano la frazione di Ponte San Giovanni si concluderanno con l’avvenuta riqualificazione di via Manzoni nel tratto compreso tra la rotatoria e l’incrocio con via Bixio. In una fase successiva, sempre a Ponte San Giovanni, sono in calendario i rifacimenti di via Pontevecchio, via Quintina, via Manzoni nel tratto rimanente fino all’hotel Tevere ed, in autunno, via Bixio".