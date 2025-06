Sviluppatori Java. Posti in Aruba

Opportunità di lavoro in ambito digitale per chi vive in Toscana. Aruba, realtà fondata ad Arezzo nel 1994 ed oggi tra i principali operatori europei nei servizi cloud, di hosting, posta certificata e sicurezza informatica, ha aperto una nuova campagna di reclutamento a livello nazionale, ma che coinvolge anche le sedi toscane, in particolare quelle di Arezzo, Bibbiena e Firenze. Le selezioni riguardano figure con competenze informatiche, amministrative e gestionali, ma ci sono anche opportunità in ambito tecnico e impiantistico. Le ricerche in corso spaziano dallo sviluppo software alla gestione dei sistemi cloud, dalla progettazione delle infrastrutture digitali ai servizi legali e alla comunicazione.

In Toscana si cercano, ad esempio, sviluppatori Java, analisti funzionali, addetti al controllo di gestione, architetti IT, manutentori di impianti elettrici, tecnici e sistemisti, con contratti calibrati in base a esperienze e competenze. Non mancano le possibilità per candidati appartenenti alle categorie protette, a cui sono riservati ruoli sia in ambito tecnico che amministrativo. Aruba oggi conta più di 16 milioni di utenti attivi, oltre 9 milioni di caselle email gestite e circa 130mila server. È presente con tre data center in Italia – due dei quali proprio ad Arezzo – e con sedi anche in Europa dell’Est. Le candidature si presentano esclusivamente online. Chi è interessato può consultare tutte le posizioni aperte e rispondere ad uno degli annunci o inviare la propria autocandidatura all’indirizzo: www.aruba.it/lavora-con-noi.aspx.