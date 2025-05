I negozi cercano. Ultime possibilità

ADDETTO/A VENDITE AW LAB

In passeggiata a Viareggio. Effettua colloqui di selezione personale per l’inserimento di nuove risorse a completamento dello staff esistente. Contratto Part-time di 24h settimanali con possibilità di crescita e futura proroga. Persona dinamica, predisposta alla vendita ed a lavorare al pubblico. Retribuzione: €850,00 - €1.250,00 al mese. www.indeed.com

COMMESSO/A MIA BAG FORTE DEI MARMI

Si richiede una forte motivazione al proprio lavoro, passione, dinamicità, flessibilità, intraprendenza e capacità di lavorare in team. Persona fissa no stagionale. La conoscenza delle lingue straniere è motivo di preferenza. www.indeed.com

AIUTO COMMESSO/A A FORTE DEI MARMI

Negozio di abbigliamento “Via Fratelli Lombardi 1” cerca da subito al 31 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, 6 giorni su 7. Anche senza esperienza. Per candidarsi 3407929204

ADDETTO/A VENDITE CARPISA

Per la sede di Viareggio si richiede un’esperienza precedente nel settore retail, predisposizione ai rapporti con il pubblico, buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, lavoro su turni, nei week-end e nei festivi. www.indeed.com

COMMESSA PART-TIME (20h)

Per punto vendita Lavanda del Lago Profumeria a Pietrasanta. Esperienza pregressa in profumeria o contesti simili; buon inglese; attitudine alla vendita e al contatto col pubblico, turni pomeridiani, inclusi weekend e festivi. Cv via whatsapp al 350 176 2418

COMMESSO ABBIGLIAMENTO

Per negozio abbigliamento maschile a Viareggio un full time. Cv a [email protected]