Summerpass. Biglietto unico per gli impianti

L’estate 2025 porta la nascita del ‘Summerpass’: un unico biglietto giornaliero di 25 euro che dà accesso a tutti gli impianti aperti durante la stagione estiva, esclusi il Gravity Park e il Tubbing. Nei fine settimana di giugno sono in funzione (con orario 9-18) le seggiovie Selletta e Val di Luce-Monte Gomito (9 euro andata, 11 euro a/r) e l’Ovovia (14 euro andata, 17 a/r). Aperti anche i rifugi Selletta, Rocce e Terrazze in Val di Luce e Zeno Colò sul monte Gomito. Disco verde anche per il Gravity Park. Sarà aperto i weekend fino al 6 luglio, mentre dal 7 funzionerà continuativamente fino alla fine di agosto. La seggiovia Val di Luce-Monte Gomito, ricorda il direttore Andrea Formento, è abilitata al trasporto delle biciclette e tramite questo impianto è possibile raggiungere il lago Nero. La seggiovia Passo di Annibale resterà ancora chiusa per qualche giorno, visto che è oggetto di revisione generale, con il completo smontaggio della stazione motrice, la verifica di tutta la linea con i controlli di legge a tutti gli organi in movimento e dovrebbe riaprire il 5 luglio. "Come sempre all’arrivo del primo caldo – commenta Formento – riusciamo ad aprire la quasi totalità degli impianti estivi. Anche per questa estate ci aspettiamo dei buoni risultati, visto che la montagna in estate sta raggiungendo performance importanti: speriamo in un’estate calda con poca pioggia. Sono molto soddisfatto della nascita del ‘Summerpass’, che consente con un biglietto unico di poter usufruire di tutti gli impianti aperti durante il periodo estivo: una novità importante e un segnale forte di unità di intenti presente all’interno del Consorzio Abetone Multipass e di collaborazione tra le società che gestiscono gli impianti ad Abetone". Davide Costa