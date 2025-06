Musei aperti ai... "vicini". Biglietto unico da 7 euro

Una nuova iniziativa del Comune di Volterra che punta a rendere il patrimonio culturale del colle etrusco più accessibile ai cittadini dei territori vicini. Con una delibera di giunta, è stato approvato un biglietto speciale da 7 euro, valido 24 ore, che consente l’ingresso a tutti i musei e siti culturali della città. La promozione è attiva per tutto l’anno 2025 e si rivolge ai residenti di quattordici comuni dell’area della Valdicecina e dintorni. L’elenco comprende i Comuni di Montieri, Radicondoli, Casole d’Elsa, Pomarance, Castelnuovo Valdicecina, Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo, Casale Marittimo, Montescudaio, Guardistallo, Riparbella, Castellina Marittima, Cecina e Bibbona. Chi risiede in questi Comuni potrà già accedere, con un unico biglietto ridotto, ai luoghi simbolo de patrimonio culturale volterrano: dal museo etrusco Guarnacci alla pinacoteca civica, passando per l’ecomuseo dell’alabastro, il museo diocesano d’arte sacra, Palazzo dei Priori, le aree archeologiche dell’acropoli etrusca e del teatro romano, fino a planare al teatro Persio Flacco.

Questa iniziativa rappresenta un passo verso la valorizzazione del patrimonio culturale locale e mira a rafforzare il senso di appartenenza e identità tra i cittadini dei territori coinvolti. L’obiettivo principale è quello di favorire una maggiore fruibilità delle ricchezze storiche e artistiche della città anche da parte di coloro che abitano nelle zone limitrofe. Inoltre, la possibilità di visitare più luoghi con un solo biglietto agevolato permette ai visitatori di scoprire in modo più approfondito le peculiarità del territorio e di apprezzarne la varietà artistica e archeologica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame culturale tra Volterra e l’intero territorio della Valdicecina.

Molti dei reperti custoditi nei musei appartengono a tutta la Valle: valorizzare, quindi, il patrimonio comune e sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela e della promozione delle proprie radici storiche. La scelta del prezzo ridotto rappresenta un risparmio rispetto al costo standard del biglietto intero da 23 euro ed è già disponibile nelle biglietterie dei musei volterrani. Il biglietto è personale, non cedibile e potrà essere acquistato mostrando un documento d’identità che attesti la residenza in uno dei Comuni indicati.

"Questa iniziativa - spiega l’assessora alla cultura Ilaria Bacci - vuole rappresentare un incentivo importante affinché i cittadini residenti nei Comuni vicini vengano a visitare il nostro polo museale, che è ricco di reperti provenienti da tutto il territorio".

Ilenia Pistolesi