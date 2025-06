Arte in festa L’ingresso al museo è libero

Due giornate di festa per l’arte umbra. Oggi, come prima domenica del mese, e domani, in occasione della Festa della Repubblica, il Ministero della Cultura ha infatti stabilito l’apertura straordinaria e l’ingresso libero per tutti i musei e le aree archeologiche statali. Per l’occasione la Direzione regionale Musei dell’Umbria offre anche visite guidate e iniziative speciali per scoprire (gratis) la bellezza dei musei e dei luoghi storici del Cuore Verde.

Ideale punto d’avvio è la Galleria Nazionale dell’Umbria che oggi e domani, oltre all’ingresso libero, offre ai visitatori due mostre: nella sezione Camera Oscura ha appena aperto i battenti “Gianni Berengo Gardin fotografa lo studio di Morandi“ (foto sotto) con 21 celebri scatti realizzati dal grande fotografo e due prestiti dal Museo Morandi di Bologna), alla Sala Podiani prosegue “Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell’Arte, tra Beato Angelico, Leonardo e Corot". Villa del Colle del Cardinale (foto sopra) è aperta gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, con visite guidate alle 11 e alle 16 (oggi e domani). A Spoleto, al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano c’è una visita guidata gratuita alle 11 mentre la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato propone alle 12.30 la visita guidata “Dame e cavalieri nella Torre Maestra: il ciclo di affreschi della Camera Pinta”, prenotazione obbligatoria a 0743.224952.

Domani, per la Festa della Repubblica, al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria di Perugia, l’artista Flavio Favelli inizia ad elaborare dal vivo la sua opera ispirandosi ai reliquiari delle collezioni del Museo: andrà avanti fino a giovedì 5 giugno, sempre dalle 10 alle 18 per inaugurare la mostra “Lessico Santo” venerdì alle 17.30. All’Area Archeologica di Carsulae c’è una visita guidata gratuita alle 16, Palazzo Ducale di Gubbio propone alle 11.30 la visita guidata gratuita “La residenza dei Montefeltro” e tornano le visite guidate al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto (domani alle 11 e alle 16).

Da ricordare che oggi e domani tutti i musei restano regolarmente aperti a ingresso libero. L’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Ponte San Giovanni (Perugia) si può visitare dalle 9 alle 13.30 per un tuffo nel mistero etrusco... gratis e Castello Bufalini di San Giustino apre le porte al pubblico con orario 9-13 e 15-18 e con visite accompagnate con partenza gruppi a cadenza oraria. Aperti anche il Tempietto sul Clitunno a Campello (dalle 11 alle 17.30), il Teatro Romano e Antiquarium di Gubbio, a Orvieto il Museo Archeologico (oggi dalle 8.30 alle 19.20, domani dalle 15 alle 18), la Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo (10-19) e il Museo Paleontologico “Boldrini“ di Pietrafitta, orario 9-13 e 15-18.30.

Sofia Coletti