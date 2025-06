Riapre la piscina delle Ginestre. Ci si può tuffare fino al tramonto. E il giovedì musica e cocktail

Sabato 21 giugno riapre la piscina de Le Ginestre, quasi a certificare che l’estate è arrivata e Maresca si dichiara pronta ad accoglierla, offrendo l’accoglienza che da sempre contraddistingue la bella località del Comune di San Marcello Piteglio. In realtà ad aprire è la piscina scoperta, poichè quella coperta è stata in attività anche durante il periodo invernale. "Nel cuore della montagna pistoiese – scrivono i gestori della Nuoto Montagna Pistoiese Asd nel volantino di presentazione – ti aspetta un angolo di relax, natura e divertimento. Tornano anche gli imperdibili aperituffi: ogni giovedì di luglio, musica, cocktail e tuffi al tramonto, con chiusura prolungata fino alle 21".

L’ingresso è gratuito tutti i giorni per i bambini fino a 4 anni, per quelli da 5 a 13 invece sarà di 8 euro da lunedì a venerdì e 11 euro nei giorni di sabato e domenica; per ragazzi e adulti 11 euro da lunedì a venerdì e 14 euro il sabato e la domenica. Per chi dovesse arrivare dopo le 15, il biglietto d’ingresso sarà di 8 euro euro per tutti. Le tariffe comprendono l’uso di ombrelloni, sdraio e docce calde. Per un lettino aggiuntivo il prezzo è di 3 euro. È inoltre possibile, per ragazzi e adulti, acquistare un abbonamento da 90 euro, valido per 10 ingressi da lunedì a venerdì, mentre i bambini tra 5 e 13 anni lo potranno acquistare, sempre per 10 ingressi, nei primi cinque giorni, al prezzo di 60,00 euro.

"Per le persone disabili con necessità di un accompagnatore – si legge infine – verrà fatto pagare solo un ingresso. Disponibile dispositivo per immersione di persone che usano la carrozzina. Sconti famiglia: per almeno 4 paganti uno è gratuito". Per informazioni 334.2693372.Andrea Nannini