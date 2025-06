Al mare? No, in Valdera. Dove tuffarsi è low cost senza caccia al parcheggio

Gran caldo e voglia di tuffarsi in acqua. La stagione è iniziata alla grande. Ci sono tante alternative a Pontedera e dintorni per una nuotata o per prendere il sole senza rischiare traffico e caccia ai parcheggi nelle zone di mare. La piscina comunale esterna di Pontedera è aperta da inizio giugno e ha già fatto il boom di ospiti. La vasca esterna di via della Costituzione è aperta tutti i giorni, nei feriali dalle ore 10 alle 20, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 20. I prezzi per la giornata intera sono di 9 euro per gli adulti e 7,50 euro per i ragazzi 3-12 anni, per la mezza giornata (10-15 o 15-20, domenica esclusa) sono di 6 euro sia per gli adulti che per i ragazzi. Per i bambini 0-3 anni l’ingresso è gratuito. Per ingresso intero e lettino il prezzo è di 12 euro. Per la singola giornata, in aggiunta all’ingresso, un lettino viene 4 euro, un ombrellone con due sdraio 6 euro e gazebo con due lettini 12 euro. Per una famiglia (2 adulti e 2 bambini) con ombrellone il prezzo è di 30 euro. Ci sono poi pacchetti mensili e stagionali. Alla piscina di Pontedera è possibile poi partecipare ai corsi organizzati, dai corsi nuoto per i bambini ai corsi nuoto per adulti fino ai corsi fitness (bike, circuito e gym), mentre sono iniziati questa settimana i corsi estivi per i bambini da 3 a 13 anni ad iscrizione gratuita con un costo di 55 euro per bambino, 100 euro per due fratelli e 135 euro per tre fratelli. Questi corsi andranno avanti per tutto giugno, luglio, agosto e settembre. Anche a Peccioli è iniziata la stagione estiva. La piscina all’aperto pecciolese è aperta tutti i giorni, nei feriali con orario 10-19.30, il venerdì con orario 10-22, il sabato 10-20 e la domenica 9-20. Questa settimana sono iniziati anche i Centri estivi alla piscina di Peccioli, che andranno avanti per tutto giugno e luglio al costo di 55 euro a settimana, più 20 euro di iscrizione (per i residenti il trasporto pubblico è gratuito). Con vista sulle colline, sono già aperte le due piscine con gli scivoli di Casciana Terme con gli orari 10-19 dal lunedì al venerdì e 9.30-19 il sabato e la domenica. Tuffi e relax tutti i giorni anche nella piscina comunale di Chianni, aperta dal lunedì al sabato con orario 10-19, la domenica 9-19 (un intero costa 9 euro nei feriali, 10 euro la domenica, 7 euro per i residenti). Al Boccaccio è iniziata la stagione con le tre piscine esterne (vasca grande, vasca piccola per bambini e vasca per i tuffi) aperte tutti i giorni con orario 10-19. Ma non solo piscine in Valdera. La spiaggia pontederese che si affaccia sui Laghi Braccini è sempre più apprezzata. È aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 mentre il sabato e la domenica ombrelloni aperti dalle ore 9. Spiaggia che ogni mercoledì sera lascia poi spazio alla musica e al divertimento di Cala Marella con l’ormai collaudato Acchiappa la Papera.

Luca Bongianni