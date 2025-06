Un’alternativa al mare, piscine a Pisa e provincia: tariffe e servizi

Pisa, 11 giugno 2025 – Un tuffo a Pisa e provincia? Sono diverse le opzioni per chi ama rilassarsi in piscina o per chi cerca una giornata di divertimento che non sia al mare. Le tariffe variano a seconda della location, del tempo di permanenza e dei servizi offerti dalla struttura. Vediamo qualche alternativa.

Sunlight Park sul viale del Tirreno 44B a Tirrenia. Il parco acquatico sul mare ha piscine per adulti e bambini, scivoli per tutti i gusti, area solarium, ristorante, lounge bar. Ingresso giornaliero festivi e feriali: adulti 23 euro; bambini under 12 a 18 euro; gratuito per bambini sotto i 100 cm di altezza, over 70 e diversamente abili con legge 104/92 se accompagnati da almeno un pagante. Ingresso pomeridiano festivi e feriali dalle 14.30 alle 18.30: adulti 17 euro; bambini under 12 14 euro; ultimo tuffo (dalle 17 alle 18.30) 10 euro. Noleggio attrezzature: lettino su prato 7 euro; ombrellone e due lettini su prato 25 euro; ombrellone e 2 lettini a bordo piscina laguna o prato laguna 30 euro. Per altre promozioni visitare il sito web.

Parco Termale di Uliveto Terme in via Provinciale Vicarese 128 aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Tariffe piscina feriale non residenti: adulti 8,50 euro e 5 euro per under 19. Feriale residenti, soci Canottieri Arno e over 65: adulti 7 euro; 4,50 euro per under 19. Prefestivo e festivo non residenti: adulti 10,50 euro e under 19 8 euro; prefestivo e festivo residenti, soci Canottieri Arno e over 65: adulti 9,50 euro e under 19, 7 euro. Noleggio ombrelloni e lettini, feriale: ombrellone e 2 lettini 8 euro; ombrellone e 2 sdraie 5 euro. Prefestivo e festivo rispettivamente 8 euro e 6 euro. I pacchetti stagionali, pacchetti famiglia e abbonamenti sono consultabili sul sito web del parco. Tariffe piscina mezza giornata: feriali 5 euro; prefestivo e festivo a 6 euro. Dal 16 giugno ripartono anche i corsi in piscina: gym soft, dolce e adatta a tutte le età; acqua fit e tappeto acquatico; gym strong; corsi per bambini; e corsi per gestanti.

Gesport a Cascina. La piscina scoperta è una vasca olimpionica (50 x 21 mt) con otto corsie, al cui lato c’è una vasca per i bimbi sotto i 7 anni alta 60 centimetri. Ingresso giornata intera (9.30-19.39): feriale 9 euro; feriale ridotto 7,50; festivo e prefestivo 10 euro; festivo e prefestivo ridotto 8,50 euro. Metà giornata: feriale 7,50 euro; feriale ridotto 6 euro; festivo e prefestivo 8,50 euro; festivo e prefestivo ridotto 7 euro. Se si aggiungono gli accessori: ombrellone (tavolino, una sdraio e un lettino) 6 euro.

Parco acquatico Piccolo Mondo a San Giuliano Terme è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 e offre tra i suoi servizi: una piscina grande per adulti e bambini, fontana idromassaggio, lettini relax. Ma anche tanto divertimento con scivolo gigante a 6 piste, percorso avventura e galeone pirata, giochi gonfiabili, scivoli, labirinti, giochi a moneta e molto altro. Giorni feriali a giugno ingresso 15 euro, dopo le 14 ridotto a 10 euro. Prefestivi e festivi a giugno: ingresso 16 euro, dopo le 14 ridotto a 12 euro. Luglio e agosto feriali (fino al 17 settembre) 15 euro; dopo le 14 ridotto a 12 euro. Luglio e agosto prefestivi e festivi: ingresso 17 euro, dopo le 14 ridotto a 13 euro. Il15 agosto 2025: intero 20 euro; ridotto (dalle 14) 15 euro. Per maggiori informazioni sulle promozioni visitare il sito web del parco acquatico.