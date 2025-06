La ‘spiaggia’ in Vallata. Riapre la piscina a Vernio. Orari, costi e iniziative

Riapre oggi la piscina comunale di Vernio, un’oasi di fresco sulle sponde del Bisenzio a Mercatale con 54 postazioni dotate di ombrelloni e sdraio al lato delle vasche e un comodo prato dove poter prendere il sole o rilassarsi con tanta natura intorno. La gestione è sempre di Esseci Nuoto, un’associazione sportiva dilettantistica che gestisce anche la piscina di Calenzano, e arriva anche nel 2025 ad un’apertura a "stagione intera" dopo i ritardi che accompagnarono l’esordio, nel 2023 - causati dai lavori che hanno interessato la struttura comunale che proprio fra il 2022 e il 2023 ha avuto un restyling da 570 mila euro – e una seconda estate a regime nel 2024.

"L’impianto sarà aperto dalle 9.30 alle 18.30 tutti i giorni – spiegano da Esseci Nuoto – ma ci saranno anche aperture serali, in concomitanza di eventi o per l’aperitivo". Due le vasche dove i valbisentini ma anche i tanti visitatori dalla città potranno scegliere di nuotare: una vasca da 25 metri, per gli adulti, e una con l’acqua più bassa, per i bambini di 10 metri per 6. Ad allietare i bagnanti, un chiosco dove si potrà bere o mangiare un pasto veloce fra un tuffo e un altro e godersi il fresco serale, ad esempio, il sabato dalle 18.30 in poi fino a mezzanotte (ingresso con tagliere e drink dalle 18.30 a 15 euro, dalle 21 ingresso e drink 10 euro).

"Dal 23 giugno poi, oltre agli ingressi tradizionali, ovvero giornata intera, mattina fino alle 14 e pomeriggio dalle 14 alle 18.30, ci sarà la possibilità di entrare alle 17 per godere degli ultimi raggi di sole e finire la serata in piscina". I prezzi variano a seconda delle fasce orarie e delle giornate: intera giornata dal lunedì al venerdì 9 euro, mentre il sabato e la domenica il costo per il solo ingresso è di 11 euro; la mezza giornata costa 7 euro, postazione con ombrellone e lettini parte da 10 euro nei giorni feriali e ci sono tariffe agevolate per i bambini dai 4 anni ai 12 e per un genitore che arriva con 2 bambini dopo le 16.

Il lunedì e il mercoledì la piscina unisce ludico e motorio con le lezioni di acquagym, che si terranno alle 19 e saranno praticabili da utenti maggiori di 16 anni. Per conoscere gli eventi, prenotare l’ombrellone e per chiedere informazioni, consultare il sito internet, (https://www.piscinadivernio.net) oppure telefonare allo 05741651140.

Claudia Iozzelli