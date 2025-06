rete museale MUA dell’Alto Tevere

Una card sperimentale che possa mettere insieme e promuovere tutta l’offerta museale e culturale del territorio, permettendo al visitatore di scegliere tra musei, spazi culturali ed eventi. "Al momento si tratta di un progetto pilota, ma condiviso dai 7 comuni e dai 21 musei della rete che nella proposta con cui ha partecipato al bando della Regione ha inserito la strutturazione di un biglietto cumulativo nella forma della card. Le agevolazioni saranno proposte in alcuni fine settimana nei periodi forti dei flussi turistici territoriali: Pasqua, Natale, Primavera, Autunno". Il progetto è stato illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa aperta dall’assessore Michela Botteghi nel corso della quale è stato fatto il punto sulle attività del 2024 e fornite anticipazione sugli obiettivi 2025. Erano presenti i rappresentanti istituzionali dei comuni del territorio e numerosi operatori museali. Le fasi di costruzione della Mua Card prevedono l’insediamento di un gruppo di lavoro per esaminare le compatibilità delle strutture rispetto all’offerta della Card, la sua progettazione dal punto di vista organizzativo e contabile, l’ideazione grafica e l’implementazione digitale nella web app, ancorata al sistema di prenotazione on line, la redazione del calendario di fine settimana in cui verrà attivata e pubblicizzata la card.