Riciclo dei rifiuti. Il Comune vince ancora

"Il Comune di Serravalle Pistoiese si conferma “Riciclone“ anche per il 2025, ottenendo il secondo posto assoluto sui 146 Comuni toscani con popolazione superiore ai 5mila abitanti. Ringrazio i nostri cittadini, che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato". Lo ha fatto sapere il vicesindaco Alessio Gargini (in foto), dopo le premiazioni per le realtà comunali maggiormente attente al riciclo avvenute a Roma. Un concorso promosso da Legambiente per incentivare la sensibilizzazione e il miglioramento delle pratiche di gestione dei rifiuti e promuovere il riciclo effettivo all’interno di un’economia circolare. Un “contest“ che premia annualmente i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani in Italia e che si basa su dati raccolti e analizzati secondo una serie di criteri prestabiliti. Per ottenere questo riconoscimento, oltre che della percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65% (un dato che, per quanto riguarda Serravalle, si attesta all’85,5%), Legambiente tiene conto anche della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato, data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dalla pulizia strade. Un valore che deve essere inferiore o uguale ai 75 kg/anno/abitante. Le graduatorie dei "Comuni Rifiuti Free" sono stilate quindi in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato, che per Serravalle si è attestato a quota 52,6 kg annui per abitante. E solo il Comune di Capraia e Limite, con 49,3 kg, ha fatto meglio.

Giovanni Fiorentino