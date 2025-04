Reali Vannucci confermato alla guida della Cna

Al via il percorso congressuale 2025 di Cna Toscana Centro. L’assemblea dell’Area territoriale Piana pistoiese ha eletto presidente Fausto Reali Vannucci, imprenditore della moda di qualità originario di Agliana, 59 anni. Per Reali Vannucci è una riconferma alla presidenza dell’area territoriale della Piana pistoiese Cna Toscana Centro. Fausto Reali Vannucci, titolare insieme alla moglie Stefania Nerozzi di diverse aziende, tra cui spicca il Maglificio Beby, storica impresa aglianese del cashmere, guida un’attività imprenditoriale che occupa poco meno di trenta dipendenti e si distingue per produzioni di alta qualità e per iniziative fortemente radicate nel territorio. Tra queste, si segnala l’apertura, nel 2024, del "Piccolo museo della maglieria" nella sede aziendale del Maglificio Beby, in via Bellini ad Agliana. Insignito nel novembre scorso del titolo di Cavaliere della Repubblica, Reali Vannucci avvia così il suo secondo mandato quadriennale alla guida dell’area territoriale che comprende i comuni di Quarrata, Agliana, Montale e Montemurlo, affiancato da una squadra di associati Cna, imprenditori e pensionati, che compongono la presidenza dell’area. Questi i nominativi: Pierluigi Antelletti, Claudio Bettazzi, Michele De Carlo, Benedetta Borri, Sara Gepponi, Leonardo Fabbri, Riccardo Gorgeri, Sandro Bonacchi, Claudio Castellani, Riccardo Conti, Aldo Piantini, Lorenzo Sali, Luca Santi e Claudio Torracchi.

Le priorità individuate del presidente neoeletto, nell’occasione, sono chiare: "Massimo impegno nel rappresentare i problemi e le opportunità delle imprese della Piana, con particolare attenzione alla sicurezza del territorio e della viabilità, al costo dell’energia, alla qualità dei servizi alle imprese, il tutto in un quadro di collaborazione costruttiva con le istituzioni locali, mantenendo sempre saldo il principio di rappresentanza che contraddistingue Cna".

L’assemblea si è svolta nella sala consiliare di Agliana e si è conclusa con un evento pubblico alla presenza del sindaco di Agliana Luca Benesperi e degli assessori delegati dai Comuni di Quarrata, Montale e Montemurlo. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni dei temi più urgenti per le imprese, primo fra tutti il commercio internazionale e i rischi legati all’introduzione di nuovi dazi. Il dibattito ha coinvolto oltre trenta imprenditori e ha lanciato un chiaro grido d’allarme rivolto alle istituzioni nazionali: "L’adozione di politiche basate sui dazi sarebbe un colpo durissimo per il nostro territorio, con potenziali ricadute negative stimate anche in cinquanta milioni di euro l’anno in termini di reddito locale". L’attività del nuovo organismo di rappresentanza delle imprese parte da qui: dalla volontà di dare voce a situazioni concrete, chiedendo attenzione e ascolto da parte delle istituzioni.

Piera Salvi