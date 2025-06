Poste Italiane. Le opportunità

C’è tempo fino a domani, giovedì 26 giugno, per candidarsi ai nuovi posti di lavoro offerti da Poste Italiane, che ha avviato una selezione su tutto il territorio nazionale per l’inserimento di portalettere. In Toscana le assunzioni riguardano tutte le province: Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa-Carrara. Il contratto proposto è a tempo determinato, con durata e numero di inserimenti variabili in base alle esigenze aziendali. I requisiti richiesti includono il diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100 oppure laurea (anche triennale) con almeno 102/110 e patente di guida in corso di validità. Non è richiesta esperienza pregressa né una conoscenza specialistica. Dopo la candidatura, solo i profili selezionati riceveranno una mail da "[email protected]" per svolgere un test attitudinale, primo passo di un iter che comprende anche una prova pratica di guida su motomezzo 125cc a pieno carico e un colloquio conoscitivo.

Opportunità interessanti anche per giovani laureati o laureandi nel campo della consulenza finanziaria. Il ruolo prevede un contratto full time (36 ore settimanali su sei giorni) ed un percorso di formazione professionale mirato, con possibilità di crescita interna. In Toscana la selezione per consulenti è attiva nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Siena e Grosseto. Anche in questo caso la selezione avverrà tramite una prima convocazione via mail per un webinar informativo, cui seguirà l’eventuale proseguimento dell’iter di valutazione. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form sul sito ufficiale di Poste Italiane, indicando la provincia di preferenza. Ulteriori informazioni qui: www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.