Appoggi, Tosi puntualizza: "Tra i Gd visioni diverse"

Non tutti i Giovani Democratici stanno con Dika. A dirlo è Guido Tosi, ex membro della segreteria del Pd di Pistoia ed ex presidente della consulta degli studenti. "Premesso che faccio un grande ’in bocca al lupo’ a tutte le persone che realmente e ufficialmente saranno nella lista, nessuno escluso – esordisce –, la speranza ora è che si faccia chiarezza sulla situazione nella nostra provincia in maniera trasparente senza escamotage, sotterfugi o giochi di prestigio fatti a sipario chiuso e telefono acceso oppure con account usati a sproposito per acclamazione di pochi e non tutti. Ho 22 anni, sono stato Gd e se non mi sbaglio dovrei ancora esserlo – aggiunge –. E posso dire che insieme ad altri Gd crediamo che Riccardo Trallori possa essere una persona che possa rappresentarci a pieno".

"Il centrosinistra si trova come avversario Alessandro Tomasi, ovvero il sindaco del capoluogo, già in mano alla destra da quasi due mandati. Per questo si deve creare un’onda di entusiasmo (di persone tesserate e non) che parta proprio da Pistoia (dove Tomasi amministra) e da chi a Pistoia ci vive – prosegue Scalise –, in modo che da lì si espanda nella Provincia. E un’onda di seicento persone tra cui giovani, lavoratori, professionisti, e rappresentanti di vari settori, possa essere la strada per arrivare ad un grande risultato anche tra chi ha perso fiducia in noi. La sinistra ha bisogno di persone che siano tra le persone, come Trallori – conclude –. La sinistra ha bisogno di persone che siano sul territorio per capire i problemi reali dei cittadini, perché se non si conoscono i problemi è inutile provare a dare le soluzioni". Lo stesso Tosi ha poi rincarato la dose sui social, replicando a Scalise: "Il Pd pistoiese ai minimi lo ha ridotto qualcun’altro. Essere giovani non è un requisito che sovrasta tutti gli altri. La narrazione che Dika sia slegato dalle correnti è una presa in giro. Peraltro mi risulta che da cinque anni non viva nemmeno più a Pistoia".