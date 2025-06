Poste Italiane cerca portalettere

Scade domani, giovedì 5 giugno, la possibilità di candidarsi per lavorare come portalettere con Poste Italiane. Un’opportunità che riguarda l’intero territorio nazionale, comprese le province della Toscana e La Spezia, selezionabili dai candidati come preferenza per la sede di lavoro. Per partecipare alla selezione è sufficiente avere un diploma di scuola media superiore, con una votazione minima di 70/100 oppure una laurea triennale o magistrale con almeno 102/110. È richiesta inoltre una patente di guida in corso di validità, necessaria per condurre i mezzi aziendali. Non sono previste conoscenze specialistiche. Il contratto offerto è a tempo determinato, con durata e numero di inserimenti stabiliti in base alle necessità operative dell’azienda. Ogni candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza, e sarà valutato in base ai fabbisogni specifici di quella zona. La procedura di selezione prevede un primo test attitudinale online. Solo i candidati ritenuti idonei riceveranno via mail le istruzioni per accedere alla prova. È importante tenere monitorata anche la casella spam: la comunicazione arriverà dall’indirizzo [email protected]. Chi supererà il test verrà poi contattato da Poste Italiane per affrontare le successive fasi del percorso, che comprendono una prova pratica di guida su motomezzo 125cc a pieno carico di posta ed un colloquio. Il superamento della prova su strada è condizione imprescindibile per l’assunzione. Al primo incontro in presenza sarà necessario portare con sé la documentazione ufficiale del titolo di studio.

Per candidarsi: www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.