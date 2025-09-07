Oltre la Rocca. La magia nelle strade

Seconda giornata di magia nel borgo di Montecatini Alto, che ieri e oggi si è trasformato in un luogo fiabesco con un’atmosfera onirica ed esibizioni di altri tempi. È la quinta edizione consecutiva della rassegna "Oltre la Rocca", un evento che anima le suggestive strade di Montecatini Alto. La manifestazione, prodotta dalla società Key di Fucecchio con la direzione artistica di Matteo Del Rosso e realizzata con il contributo del Comune di Montecatini Terme, ospita anche per oggi, domenica 7 settembre, artisti di strada provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno nella storica cittadina tra magia e sogno.

Un programma costellato di spettacoli, oggi pomeriggio, con tante emozionanti performance lungo le strade del borgo medievale. La novità di questa edizione sono le prove artistiche all’interno della Rocca storica, oltre agli spettacoli al punto panoramico di Largo Luigi Gori, di fronte all’ex Quisisana. Ci sono anche mercatini, una mostra d’arte e street food, per un evento dedicato alle famiglie, dai più grandi ai più piccoli. Gli spettacoli sono accessibili a tutti ma le performance previste alla Rocca prevedono posti limitati e si ripeteranno durante la serata. Per le esibizioni a Largo Luigi Gori è necessario prenotare i posti gratuiti attraverso il sito www.oltrelarocca.it, dove è presente anche il programma completo della manifestazione. L’evento prende il via alle 19 e terminerà a mezzanotte. Per l’occasione verranno implementate le corse della funicolare da e per Montecatini Terme ed è previsto un servizio navetta che partirà dal Parcheggio Fedeli.

Giovanna La Porta