Le segretarie Pd: "Il primo nome sia una donna"

Le segretarie del Partito Democratico di Pistoia chiedono una figura femminile come capolista dem alle Regionali. "La presenza di donne competenti e competitive nelle liste per la corsa alle elezioni regionali è essenziale per costruire un Pd davvero femminile e femminista – affermano Cinzia Baronti (Buggiano), Monica Birindelli (Pieve a Nievole), Silvia Franchi (Uzzano), Carla Micheletti (Sambuca) e Rita Squittieri (Larciano, nella foto) –. Siamo certe che questo elemento possa avvicinare molte donne al voto, attraverso programmi e candidature che sappiano interpretare le istanze e le politiche di genere anche sul nostro territorio. Per questo motivo, come segretarie donne di Unione Comunale del Pd pistoiese, all’unanimità e senza alcuna esclusione, vogliamo rivolgere un appello al segretario regionale Emiliano Fossi: chiediamo – spiegano – l’indicazione come capolista alle elezioni di ottobre nel collegio di Pistoia di una figura femminile che possa trainare la corsa di tutte le altre candidate. Il nostro partito sta portando avanti un grande lavoro per realizzare la piena parità tra i generi, promuovere i diritti e le opportunità di tutte e tutti. Ogni figura femminile proposta dalla direzione provinciale di Pistoia è pienamente in grado di svolgere questo ruolo – concludono–. Stiamo parlando di amministratrici, donne impegnate da anni nella politica e nella vita pubblica, nell’associazionismo e nel mondo del lavoro, riconosciute e stimate. Ci auguriamo che il nostro partito non voglia sprecare questa occasione".