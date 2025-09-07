Noi Moderati, il capolista è Iori. "Sosteniamo con forza Tomasi"

Educazione e formazione, cultura e famiglia, lavoro e impresa, ma anche le politiche per la natalità, sono i temi fondamentali del gruppo Noi Moderati in appoggio alla candidatura a presidente di Alessandro Tomasi. In lizza per il consiglio regionale della Toscana il gruppo si è presentato ieri in occasione dell’inaugurazione della sede per la campagna elettorale che ha visto la presenza, oltre a candidati e simpatizzanti, anche del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. "Apriamo la nostra sede anche qui a Pistoia e saremo presenti con le nostre liste - ha detto l’Onorevole Lupi - a sostegno del presidente Tomasi. Così come lo stiamo facendo in tutte le elezioni regionali. Tra l’altro come a livello nazionale ci troviamo sempre con i quattro leader, con Giorgia, Matteo e con Antonio. Noi Moderati porterà la quarta proposta politica del centrodestra anche qui in Toscana per dare voce e forza a quei tanti moderati che non vanno più a votare perchè non si sentono più rappresentati e sono lontani dalle istituzioni. Lo facciamo anche in Toscana, in particolare con un accordo e con una coinvolgimento dei Civici per Tomasi - ha spiegato Lupi -, rappresentati dal consigliere regionale Ulmi, perché i civici sono proprio quell’esperienza che parte dalla vicinanza ai cittadini, dalla concretezza della politica come risposta e hanno bisogno di una partito Nazionale che poi porti e rappresenti anche i loro interessi".

Il capogruppo dei candidati al consiglio regionale è Gianluca Iori, architetto e coordinatore provinciale di Noi Moderati, a correre insieme a lui l’avvocata di San Marcello Piteglio, Venusia Ducci, l’ingegnere e imprenditore Andrea Maestri, Luigina Cersosimo, impiegata, l’ex consigliere regionale Antonio Gambetta Vianna e Maria Gabriella De Petri, pensionata. "I nostri temi sono quelli ovviamenti condivisi col centrodestra - ha aggiunto Lupi -. Quando abbiamo deciso insieme agli altri leader la candidatura del presidente Tomasi lo abbiamo fatto perché chi può dare meglio credibilità a un proposta alternativo di governo se non il sindaco di una città che sta governando bene come Tomasi a Pistoia?”, ha concluso Lupi.