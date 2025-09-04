I Dem, cerchio chiuso sui nominativi: "Ecco le proposte per le Regionali"

I Dem a grandi passi verso le Regionali dopo un ampio percorso di consultazioni per individuare i nomi da trasmettere ai vertici regionali. Un percorso che ha "sentito" tutti: diciannove segretari di unione comunale, i 7 sindaci iscritti al partito, tre capigruppo nei Comuni in cui il Pd è opposizione; i due consiglieri regionali uscenti, il parlamentare eletto nel territorio provinciale, il segretario dei giovani democratici, la portavoce delle donne democratiche. Alla fine è uscita la rosa: Valerio Bandini, Simonetta Bartoletti, Chiara Cardelli, Antonella Cotti, Bernard Dika, Simona Querci, Riccardo Trallori.

"L’obiettivo è stato ascoltare le istanze territoriali e istituzionali – spiega una nota – coinvolgendo sia i segretari comunali che gli amministratori del Pd, ovvero i soggetti che animano e fanno vivere il partito a livello locale. Le consultazioni sono state condotte dal Segretario provinciale, Marco Mazzanti, e hanno consentito una larga e dettagliata interlocuzione con tutti i livelli del partito". Le proposte di candidatura saranno trasmesse al partito regionale che,come previsto dal regolamento, dovrà definire la lista - composta da tre donne e da tre uomini - e individuare la figura del capolista.

"Nel segno della massima trasparenza, la direzione provinciale è stata informata dal segretario Mazzanti sull’esito delle consultazioni nella loro totale completezza – spiega il Pd – . Inoltre sono stati trasmessi al partito regionale anche i nominativi delle consigliere comunali di Pistoia Irene Bottacci e Stefania Nesi benché, durante le consultazioni, abbiano ottenuto un numero di citazioni inferiore".

La segreteria provinciale di Pistoia esprime soddisfazione per il percorso svolto: " I nominativi emersi sono in grado di rappresentare autorevolmente tutto il territorio e sono fedele espressione di quanto comunicato al segretario provinciale dai soggetti interpellati". Infine il Pd ha espresso in modo unanime un sentito ringraziamento ai consiglieri regionali uscenti, Federica Fratoni e Marco Niccolai, per aver rappresentato il territorio "con capacità e impegno".