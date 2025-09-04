Avvocati patrocinatori, bando del Comune

PISTOIA

È stato pubblicato dal Comune di Pistoia l’avviso per la revisione triennale dell’Albo degli avvocati patrocinatori, lo strumento a cui l’ente attinge per l’affidamento di incarichi professionali esterni di tutela giudiziale e stragiudiziale. L’albo, istituito in base al Regolamento dell’Avvocatura comunale approvato nel 2019 e aggiornato lo scorso aprile, è suddiviso in sei sezioni: contenzioso amministrativo, civile, del lavoro, penale, tributario e domiciliazioni.

Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati che rispettino i requisiti previsti dal regolamento e riportati nell’avviso. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite lo Sportello Telematico Digitale del Comune, autenticandosi con Spid, Cns, Cie o carta eidas, entro il termine perentorio di mercoledì 15 ottobre. Alla richiesta vanno allegati il curriculum professionale, la copia della polizza assicurativa e un documento di identità valido. Gli avvocati già iscritti all’albo alla data del 31 dicembre 2024 dovranno ripresentare domanda, pena la cancellazione. Non è necessario ripresentarla per coloro che hanno fatto richiesta tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2025.

L’inserimento nell’albo non comporta per l’amministrazione comunale alcun obbligo di conferimento di incarichi. I nominativi saranno iscritti all’albo in ordine alfabetico. Gli incarichi saranno conferiti dal dirigente dello staff Affari Legali sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. L’avviso resterà pubblicato all’Albo Pretorio online fino alla scadenza. Per informazioni contattare lo staff Affari Legali (0573 371226) o scrivere a [email protected].