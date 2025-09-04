Una domenica tutti a dipingere intorno al lago del Santonuovo

Appuntamento domenica 7 Settembre 2025 con il concorso di pittura "Santonuovo in arte", l’estemporanea en plein air presso il lago di Santonuovo, ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi, con l’associazione "I colori nel silenzio". Cinque le categorie in cui saranno suddivisi i partecipanti che si confronteranno a colpi di tavolozza e di colori: professionisti pittori, artisti e scultori, amatori dai 14 ai 100 anni, coppie o gruppi che potranno esprimersi a 4, 6, 8 mani (categoria arte condivisa per famiglie e amici), poi junior (9-13 anni) e infine giovanissimi (4-8 anni). Giunto alla quarta edizione, l’evento è cresciuto nel corso degli anni arrivando ad accogliere tra i partecipanti anche persone da fuori Toscana desiderose di confrontarsi e di condividere la passione per l’arte immersi nell’ambiente naturale del Lago di Santonuovo. Le opere saranno valutate nella stessa giornata da una commissione di esperti in materia, che visionerà gli elaborati esposti anonimamente.

"Questa estemporanea è un’occasione per dipingere en plein air in un luogo stimolante e fonte di ispirazione – ha sottolineato Barbara Pratesi, le cui opere in mostra all’abbazia di Santa Bona a Treviso in questi giorni sono state molto apprezzate dalla critica – dedicarsi alla pittura e all’arte in generale è ormai dimostrato che oltre ad essere uno stimolo per la creatività ha anche valore terapeutico per aiutare ad esprimere emozioni nascoste in fondo all’anima. Questo è anche il principio per cui è nata la nostra associazione “I colori nel silenzio“". Per scaricare il regolamento e il modulo d’iscrizione visitare la pagina Facebook Lago di Santonuovo in arte, oppure digitare www.barbarapratesi.it/regolamento.pdf. Per informazioni e iscrizioni: 348.5644670 o scrivere a: [email protected]

