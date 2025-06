Montagna Fiorentina, festival itinerante fra trekking e musica

La Montagna Fiorentina in festa. È iniziato ieri per andare avanti fino a domenica, a Londa il festival della Montagna fiorentina. Un evento che, poi, vivrà una seconda tappa 14 al 20 luglio anche a San Godenzo. Nel verde alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è in programma un’articolata proposta d’iniziative culturali e ricreative, arte, sport, mostre, incontri e talk, trekking, laboratori esperienziali, workshop, degustazioni di eccellenze gastronomiche e tantissima musica. Si tratta di un Festival per celebrare la Montagna Fiorentina, proiezione identitaria dei due Comuni di Londa e San Godenzo, a meno di un’ora da Firenze. Una terra e due comunità divise da un crinale, artefici e custodi di una straordinaria ricchezza naturale, culturale e produttiva. Un evento gratuito, con una proposta innovativa per vivere la Montagna da abitanti temporanei soggiornando gratuitamente in campeggio e lavorando in postazioni di coworking. Gli eventi, compresi i concerti, sono gratuiti e ad accesso libero, ad eccezione di cene ed apericene (per le quali è richiesto un contributo e la prenotazione) e alcune esperienze per le quali è richiesta solo la prenotazione. A Londa il Festival prende vita tra il lago, il bosco, le piazze e le vie del paese. A San Godenzo il programma si arricchirà di avventure e scoperte. Dal centro del paese si partirà per escursioni e passeggiate alla scoperta dei sentieri e delle frazioni circostanti, per poi tornare in piazza ad ascoltare storie, visioni e riflessioni nei talk quotidiani. "La Città Metropolitana. "Questo Festival - dice Carlo Boni, Sindaco di Pontassieve e Consigliere metropolitano - offre un’occasione preziosa per immergersi nella natura e fare esperienza di attività interessanti e accessibili a tutti". Info e programma completo all’indirizzo https://montagnafiorentina.com/festival/ Leonardo Bartoletti