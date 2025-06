Festa di Sant’Antonio. Torna la due giorni dedicata al patrono

La comunità di Tonfano è pronta a rendere omaggio a Sant’Antonio, patrono di Marina di Pietrasanta, con la tradizionale festa piena di iniziative religiose e civili organizzate dalla parrocchia con il patrocinio del Comune e la partecipazione di enti, associazioni e categorie economiche. Si parte stasera alle 21 con il concerto delle corali dell’Unità pastorale nella chiesa di Sant’Antonio, mentre domani alle 9, sempre in chiesa, ci sarà la distribuzione dei panini benedetti. Alle 11, davanti al pontile, verrà issata la Bandiera Blu, poi alle 20,30 ci sarà con la messa seguita dal processione che porterà la statua di Sant’Antonio lungo le vie Duca della Vittoria e Donizetti, piazza XXIV Maggio e piazza Amadei, fino al pontile (nella foto di Katia Corfini una passata edizione). A quel punto spazio ai patini illuminati attorno alla scultura in bronzo del Santo, realizzata da Novello Finotti, seguita dalla benedizione del mare e delle imbarcazioni e il lancio di una corona di fiori in memoria dei caduti in mare. La festa, a cui hanno collaboto Capitaneria di porto, Consorzio mare Versilia, club Velico e il club "Amici del pontile", prevede infine l’esibizione, sul sagrato della chiesa, della Filarmonica di Capezzano Monte e del corale di Sant’Antonio.