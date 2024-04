Abetone tutto bianco, la neve continua a cadere. Un 25 aprile sugli sci “è possibile”

Pistoia, 23 aprile 2024 – Sciare nel mese di aprile? Una possibilità non così remota date le ultime nevicate in Toscana. Fiocchi bianchi in Garfagnana, sul Pratomagno e, ovviamente, sulla montagna Pistoiese. Abetone imbiancato più che d’inverno, perché farsi sfuggire l’occasione di mettere gli sci ai piedi? Ecco che domani, 24 aprile, sarà comunicata ufficialmente la possibilità che aprano o meno gli impianti.

“Nevica sulla nostra montagna – si legge sul sito multipassabetone.it – Stiamo valutando possibili aperture straordinarie a partire dal 25 aprile. Possibili aperture saranno comunicate domani 24 aprile per il giorno 25 aprile. Ci saranno poi ulteriori valutazioni per i giorni successivi”. In proposito già due giorni fa, date le fitte nevicate, Andrea Formento, direttore generale del comprensorio sciistico Val di Luce - Abetone, aveva accennato al fatto che potrebbe aprire almeno un impianto in vista del ponte festivo.

Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie: "Le precipitazioni sono state intorno ai 40 centimetri ma è neve senza la consistenza sufficiente per essere battuta – spiega –. Qualche sciatore provetto potrebbe cimentarsi sulla neve fresca, ma è una situazione che si presta di più a ciaspolate e camminate. Comunque valuteremo giorno per giorno – afferma, lasciando aperto uno spiraglio per gli appassionati – e, a seconda di quello che succede, decideremo cosa fare".