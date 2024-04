Spettacolare nevicata: tutto bianco sul Pratomagno

Arezzo, 23 aprile 2024 – Continua a fioccare la neve. Questa mattina, 23 aprile, anche il Pratomagno, dorsale che si innalza tra il Valdarno superiore e il Casentino nella provincia di Arezzo, si è svegliato tutto bianco. In questi giorni i candidi fiocchi sono stati inconsueti protagonisti in Garfagnana e nel Pistoiese, tra Abetone e la Val di Luce. Nell’Aretino lo spettacolo si è fatto attendere ma, come rivelano le foto postate sulla pagina Facebook “Pratomagno”, non ha deluso.

I crinali del Pratomagno non sono certo nuovi a questi eventi atmosferici, ma nei mesi freddi. Qui infatti d’inverno vengono spesso organizzate ciaspolate e trekking per scoprire la bellezza della natura. In aprile invece è piuttosto una sorpresa ritrovarsi immersi in paesaggi innevati, ma tant’è.