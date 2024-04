Abetone, la nevicata più copiosa della stagione. Si spera nella riapertura degli impianti

Abetone, 22 aprile 2024 – “Per quanto riguarda la riapertura degli impianti di risalita all'Abetone per il 25 aprile c'è una valutazione in corso in funzione sia della nevicata che c'è stata fino a questo momento, ma anche soprattutto per quanto riguarda le previsioni, perché la neve dovrebbe continuare a cadere fino a domani." A spiegarlo è Andrea Formento, direttore generale del comprensorio sciistico Val di Luce - Abetone, precisando che potrebbe aprire almeno un impianto in vista del ponte festivo.

"Una nevicata un po' tardiva per l'inverno che è stato - aggiunge Formento -, ma non tardiva per la storia dell'Abetone. Ci mette un pochino in difficoltà perché avevamo già predisposto tutto per la chiusura degli impianti."

Come spiegano i residenti, non è strano sciare fino a maggio all’Abetone, ma è strano quest’anno, quando la primavera era già sbocciata, dopo un inverno eccezionalmente mite. E quindi l’arrivo della nevicata più abbondante della stagione ha colto tutti di sorpresa.

E la neve torna copiosa anche sull'Alta Versilia. Nella notte e in mattinata molte località del comune di Stazzema, alle pendici della Alpi Apuane, sono state interessate da precipitazioni nevose importanti, assolutamente anomale per questo periodo, regalando dei paesaggi da cartolina da Arni a Palagnana, un manto di neve ha ricoperto la gran parte delle vette delle Apuane. Erano molti anni che la neve non cadeva in Alta Versilia nella seconda metà di aprile.