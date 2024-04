Meteo, ancora tempo incerto. Ponte del 25 aprile con piumino e ombrello a portata di mano

Firenze, 22 aprile 2024 - Ci attendono ancora giornate poco piacevoli. Anche il 25 aprile si presenterà con cielo nuvoloso e piogge sparse. Un primo miglioramento? Dal prossimo fine settimana, dunque dal 26-27 aprile. Anche il primo maggio si annuncia variabile. Facciamo un punto meteo col consorzio Lamma.

“La situazione non cambierà molto - ci fanno sapere -. Il tempo continua ad essere molto instabile, a tratti anche perturbato, per tutta la settimana, dunque compreso il ponte del 25 aprile. Le temperature di questi giorni restano su valori non gradevoli”. Oggi, giornata di pioggia soprattutto sulle zone centro settentrionali, con neve oltre i mille metri. Le massime di 15 gradi “sarebbero più tipiche di inizio marzo”, dato che siamo “a 8 gradi sotto la media”.

Domani, 23 aprile, non cambierà granché: avremo “piogge più probabili al mattino lungo la costa e il pomeriggio nelle zone interne. E nevicherà sopra i mille metri”. Addirittura, le massime saranno in calo, dato che scenderanno a 13 gradi. Il 24 aprile meteo “sempre instabile” ma in “lieve miglioramento”, con piogge “più isolate e brevi, associate a qualche schiarita temporanea”. Purtroppo, il 25 aprile al momento “vede il cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge sparse in particolare sulle zone centro settentrionali della regione”. Temperature? Ancora al massimo di 15 gradi. E se le piogge “ci accompagneranno anche nella giornata di venerdì 26, tra sabato e domenica qualcosa cambierà, dato che le temperature torneranno sopra i 20 gradi”.

Meteo pazzo? “Non proprio - rispondono dal Lamma -. Quell’assaggio di estate ci aveva fatto illudere, ma la primavera è da sempre molto variabile. Queste giornate molto perturbate e fresche non sono poi così ‘strane’ per il periodo”. Per il momento, concludono dal Lamma, “non si vede il ritorno dell’alta pressione”. Pertanto, il meteo resta incerto. E il primo maggio “dovrebbe essere con temperature in linea col periodo, ma sempre all’insegna della variabilità”.