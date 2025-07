Giardino Scotto sold out per l'omaggio a Pino Daniele

Pisa 02 luglio 2025 - Super sold out ieri sera per l'inaugurazione della stagione live al Giardino Scotto di Pisa. Sul palco a infiammare il pubblico “Nero a metà Experience. La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti”, progetto arrivato in città grazie alla collaborazione tra Pisa Jazz, Pisa Folk e The Thing, che ha inaugurato congiuntamente le edizioni 2025 dei festival Pisa Jazz Rebirth e Pisa Folk. Più che un concerto è stato un incontro intimo con l'anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico. Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici e parte integrante del suono unico che ha caratterizzato la carriera di Daniele, sono stati protagonisti di un live emozionante. Attraverso di loro, l'essenza delle canzoni di Daniele, con un focus particolare sull'iconico album "Nero a metà", sono tornate in vita arricchite da nuove interpretazioni. Sul palco anche Jerry Popolo al sax, Carlo Fimiani alla chitarra e alle voci Emilia Zamuner, Savio Vurchio e Greg Rega.