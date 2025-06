L’Albero dei Nonni nel parco giochi. È stato piantato in ricordo di Giuliano

Una bella quanto poetica iniziativa ha preso vita nel parco giochi del paese de Le Piastre, ultimo avamposto montano del Comune di Pistoia prima di entrare in quello di San Marcello Piteglio, dopo aver percorso la Valle che costeggia il fiume Reno. Una narrazione d’altri tempi, ha richiamato un nutrito gruppo di nonni e genitori a suggellare un gesto che rimarrà nel tempo a testimonianza dell’affetto che lega generazioni diverse. Così "L’Albero dei Nonni", un giovane gelso donato dalla famiglia Magnanelli a coronamento di una bella iniziativa della Proloco Alta Valle del Reno-Le Piastre, è stato piantato da alcuni volontari, sotto lo sguardo attento di genitori e nonni insieme ai bambini che quando saranno adulti, porteranno la memoria da raccontare ai loro figli e nipoti.

Cinzia Sebastiano, presidente della Pro Loco organizzatrice dell’evento ha spiegato il come e perché di questa bella iniziativa: "L’Albero dei Nonni, rappresenta un tributo a tutti i Nonni, che sono una parte fondamentale nella crescita dei piccoli di ogni generazione. È stato messo a dimora nella “FantasticArea“ (far finta per davvero), alla presenza delle insegnanti che hanno accompagnato gli allievi della scuola comunale dell’infanzia “La Margherita“ de Le Piastre, che ha attivamente partecipato al progetto con la numerosa presenza di bimbi e genitori. In particolare – conclude lasciando spazio a tutta l’emozione che si è respirata nel corso della celebrazione dell’evento – voglio ringraziare la famiglia Magnanelli che ha voluto ricordare con questa donazione Nonno Giuliano".

Anche la nipote ha voluto dedicare un pensiero all’uomo che si è voluto ricordare con questo nobile gesto: "Nonno Giuliano ha vissuto a Le Piastre durante gli anni difficili della guerra, trovando rifugio e forza fra queste colline. Qui è tornato negli ultimi anni della sua vita, scegliendo questo luogo come casa del cuore durante le vacanze e non solo. Per onorare la sua memoria e quella di tutti i Nonni abbiamo donato questo albero, simbolo di radici profonde, di vita che continua, di amore che resta".

Andrea Nannini