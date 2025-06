Arezzo, 12 giugno 2025 – Torna Giochi dei nonni – edizione 2025

INGRESSO LIBERO -

Sabato 14 Giugno p.v dalle ore 15,30 alle 19,00, nel parco archeologico etrusco di Castelsecco - 4° edizione :

"GIOCHI dei NONNI" idea di Giovanni Rupi

( giochi di altri tempi, di gruppo ed individuali )

Associazione Castelsecco, Calcit Arezzo, CNGEI Sez. Scout di Arezzo, Fap Acli, UISP comitato di Arezzo, C.A.I Arezzo, Lyons Club… insieme per un pomeriggio di festa! Giochi, divertimento, convivialità e ricordi nel parco Archeologico di Castelsecco ! Patrocinio del Comune di Arezzo e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, contributo di Fondazione Guido d’Arezzo e Unicoop Firenze Tutti i giochi prevedono regolamento e sarannno seguiti dal CNGEI Sez. Scout di Arezzo:

( Rubabandiera, Bigliardino, Tiro alla fune, Corsa con sacchi, Tiro ai barattoli , Ruota della fortuna, Bollini e TERNI LAPILLI gioco degli Etruschi-Romani.)

Premi ai partecipanti e premio "Botolo" ai primi tre classificati di ogni gioco!

Sarà anche l’ occasione per ricordare l’amico e ideatore dei giochi Giovanni RUPI scomparso l’anno scorso.

Alle ore 17 merenda per tutti con piccola offerta al CALCIT !