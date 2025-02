Abetone, stagione sciistica in piena corsa. Gli operatori: “C’è entusiasmo, la montagna è tornata”

Abetone (Pistoia), 3 febbraio 2025 - Sole e neve compatta hanno caratterizzato la giornata di oggi all'Abetone, con temperature attorno agli 0°C e quasi tutti gli impianti aperti. Il bollettino neve segnala una profondità di base di 30 centimetri, con 14 impianti su 17 operativi e 19 piste su 25 praticabili. Anche il collegamento Abetone/Ovovia è accessibile, seppur con prudenza.

Ma come sta andando la stagione sciistica? A fare il punto è Ronny Ceccarelli, della società Doganaccia 2000, che parla di un inverno positivo e ricco di presenze. «Siamo nel cuore della stagione, non verso la fine – sottolinea –. Abbiamo vissuto un ottimo weekend grazie alla riapertura della Strada provinciale 37, che ci ha tolto dall’isolamento e di questo ringraziamo le istituzioni. Si è visto un grande afflusso di sciatori e stiamo lavorando a pieno ritmo, sia con il turismo organizzato che con quello mordi-e-fuggi».

Abetone, 3 febbraio 2025 (immagine da webcam)

Dopo alcuni anni complicati, l’andamento della stagione sembra essere decisamente migliore rispetto allo scorso anni. «Era davvero tanto tempo che non si vedeva un inverno così lungo e intenso, già dalle feste di Natale – racconta Ceccarelli –. So che qualcuno si è lamentato per il maltempo, ma in realtà abbiamo avuto ottime festività natalizie e ora la domanda per la montagna è altissima».

Il ritorno degli sciatori è evidente, e non solo per la neve: «C’è tantissima richiesta per la montagna, per lo sci – aggiunge Ceccarelli –. Il turismo sta riscoprendo la neve, anche grazie a un’offerta ben organizzata e a prezzi competitivi».

Fino a quando si potrà sciare? «Andremo avanti finché ci sarà neve, sicuramente fino a metà marzo. Se le condizioni lo permetteranno, si potrà proseguire fino a Pasqua. Poi noi della Doganaccia non ci fermiamo: appena la neve si scioglie, apriamo il parco avventura e il bob estivo, perché la nostra stagione termina praticamente solo a novembre».