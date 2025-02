Toscana imbiancata: scenari incantevoli per sciatori e amanti della montagna

Firenze, 1 febbraio 2025 - La Toscana si risveglia sotto una coltre bianca: nella notte, le temperature sono scese sotto lo zero, favorendo abbondanti nevicate sulle principali località montane. All'Abetone si registrano accumuli di oltre 10 centimetri.

Neve anche al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana dove domenica le piste saranno aperte per gli appassionati di sci, come informa l'amministrazione. Spolverata bianca sul Monte Amiata che offre scenari incantevoli per gli amanti della montagna. Le gelate notturne hanno interessato gran parte della regione, con temperature in calo.