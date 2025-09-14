Se la Polonia si blinda

CronacaSviluppo sostenibile e clima. Master dedicato al cambiamento
14 set 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca
Sviluppo sostenibile e clima. Master dedicato al cambiamento

A Pisa si parla sempre più di futuro. Non quello delle previsioni astratte, ma quello che si costruisce passo passo, con idee, competenze e nuove generazioni pronte a mettersi in gioco. L’Università ha aperto le iscrizioni (fino al 15 dicembre) alla quinta edizione del Master telematico di II livello in "Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico". Un percorso che porta in aula – seppur virtuale – il lessico dell’Agenda Europea 2030 e dei 17 obiettivi delle Nazioni Unite, e che punta soprattutto a calarli nella realtà quotidiana. La formula è semplice: lezioni online concentrate nei weekend, per permettere anche a chi lavora di seguire senza stravolgere i ritmi della settimana. Non solo aggiornamento per professionisti, quindi, ma anche un trampolino per i più giovani che cercano di farsi largo in un mondo del lavoro sempre più attento a parole come "sostenibilità" ed "energia pulita". Non si tratta di teoria chiusa solo nei manuali. In cattedra arrivano docenti, professionisti, enti pubblici e aziende, anche dall’estero, pronti a portare esperienze concrete e a ospitare gli studenti in stage.

Così il master diventa un laboratorio dove il "sapere" incontra il "saper fare". Un anno di studio, dunque, ma anche di incontri, di reti e di visioni. Perché parlare di sostenibilità oggi non è più uno slogan: è la condizione minima per avere ancora un domani di cui parlare. Per maggiori informazioni, giovedì 25 settembre alle 16 è previsto un open day telematico di presentazione del corso.

