Servizio infermieristico sul Litorale grazie alla Croce Azzurra

Dopo il successo dello scorso anno, è tornato da ieri il servizio infermieristico del Litorale. Riapre, infatti, anche per l’estate 2025 il "Servizio infermieristico estivo del Litorale Pisano", promosso dalla Croce Azzurra Litorale Pisano (Calp) nella sede di Eliopoli, a Calambrone. L’attività ha preso il via sabato e, dopo i riscontri positivi dell’estate 2024, sarà nuovamente a disposizione di residenti e turisti per tutta la stagione.

Durante l’estate passata, il servizio aveva registrato una media di 6-8 accessi giornalieri nei mesi di giugno e settembre, e tra gli 8 e i 10 nei mesi centrali, con punte fino a 14 richieste nei fine settimana. Numeri che hanno spinto la Calp a confermare l’iniziativa anche per quest’anno, grazie anche al sostegno economico offerto a fine stagione da numerosi esercizi commerciali del litorale – in particolare stabilimenti balneari e alberghi – che hanno contribuito a garantirne la sostenibilità. Il servizio, infatti, è reso possibile grazie ai numerosi volontari dell’associazione e comporta un rilevante sforzo sia organizzativo che economico.

Il servizio sarà attivo nei fine settimana di giugno e in quelli di settembre fino a domenica 14. Nei mesi di luglio e agosto, invece, sarà operativo dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 14, mentre dal giovedì alla domenica sarà disponibile in due fasce orarie: dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Le prestazioni, come già lo scorso anno, saranno erogate a fronte di una libera offerta. Un servizio fondamentale per le migliaia di bagnanti e turisti che nei mesi estivi affollano le spiagge del Litorale pisano, per godersi il mare e le vacanze.

L’infermieristica Calp opererà in stretta collaborazione con la Guardia turistica e la Guardia medica presenti a Marina di Pisa al distretto Asl, oltre che con il servizio di emergenza sanitaria. Le prestazioni includeranno sia interventi di primo soccorso che attività infermieristiche ordinarie.

"Con questa iniziativa – sottolineano dalla Croce Azzurra – proseguiamo nell’impegno a favore del territorio del Litorale Pisano e delle persone che in questo territorio vivono, lavorano o semplicemente vengono a trascorrere un periodo di riposo". EMDP