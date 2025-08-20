La libreria a portata di Monte: "Ora La Madonna luogo del cuore"

Una libreria nella natura. Il cuore grande della Santissima Annunziata. "Ci sono luoghi che non brillano solo per la bellezza naturale, ma per l’impegno silenzioso e costante delle persone che li abitano", si legge sulla pagina facebook del Comune di Vicopisano. A Santissima Annunziata, a Uliveto Terme, cinque famiglie custodiscono con cura straordinaria la località della Madonna, "rendendo questa parte di Monte Pisano ogni giorno più accogliente, ordinata, viva". "Non si limitano a tenerla pulitissima — e già questo sarebbe un dono prezioso — ma la arricchiscono con iniziative che seguono il ritmo delle stagioni. Ogni periodo dell’anno porta con sé un segno, un tocco, un’attenzione speciale: un gesto concreto per il territorio e per la comunità".

E, accanto a tanto amore per l’ambiente, "hanno pensato anche alla cultura e alla condivisione, creando una deliziosa libreria per il #bookcrossing, accanto a una panchina che invita a fermarsi, leggere, conversare. Grazie anche alla generosità di un cittadino, oggi ci sono oltre cento libri: romanzi, classici, thriller, saggi politici e molto altro. Libri che aspettano solo di essere sfogliati e scambiati, diventando patrimonio di tutti".

"Questo è il senso più vero di comunità: prendersi cura insieme dei luoghi che amiamo, restituire bellezza e possibilità, custodire e offrire".

"Un grazie sincero da parte dell’Amministrazione a queste famiglie che ci ricordano, con semplicità e con l’esempio, che il bene comune nasce dai gesti quotidiani, dall’attenzione, dall’impegno spontaneo e da quella straordinaria voglia di rendersi utili agli altri.

Perché ogni monte, ogni strada, ogni panchina, ogni libro, ogni luogo diventa davvero nostro solo quando qualcuno ci mette amore".