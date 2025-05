Un romanzo dedicato alle figlie. Cristina Manetti alla Smilea

Ventitrè parole per affrontare la vita, consegnate in altrettante lettere da una madre alla figlia dodicenne e alle sue compagne. E’ questo il tema del libro "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti che verrà presentato martedì 3 giugno, alle ore 17,45, a Villa Smilea di Montale. E’ un romanzo epistolare che si rivolge a tutte le ragazze che si apprestano a prendere la valigia per affrontare la vita e a cui una madre consegna esperienze e pensieri utili ad affrontare il viaggio verso una autentica autonomia e una condizione di vera parità. Alla presentazione, promossa dall’associazione culturale Punto d’Incontro, sarà presente l’autrice che dialogherà con Paola Bardelli, direttrice di TVL Pistoia, Patrizia Rosati, imprenditrice e presidente dell’associazione Spalti, e Maria Federica Giuliani dell’Associazione Punto d’Incontro. L’evento si aprirà con il saluto del sindaco di Montale Ferdinando Betti e di Walter Tripi per l’Associazione Punto d’Incontro. Cristina Manetti è la prima donna a ricoprire il ruolo di Capo Gabinetto della Regione Toscana e ha ideato il progetto ‘’La Toscana delle Donne’’ finalizzato a tutelare e valorizzare i diritti e le capacità espresse in ogni campo dalle donne. Il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti sottolinea come il libro sia una ulteriore manifestazione dell’impegno e dei valori vissuti da Cristina Manetti nella sua attività professionale e nella vita privata. Le parole su cui si incentrano le lettere scritte dalla mamma protagonista del libro identificano ideali morali e tratti del carattere come coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro e generosità. La presentazione del libro "A Penelope che prende la valigia", che avviene col patrocinio del Comune di Montale, prosegue la linea delle iniziative promosse da Punto d’Incontro, un’associazione culturale nata a Prato nel 2021 che opera nell’area metropolitana con l’intento di mettere al centro del dibattito pubblico i temi del mondo e dell’uomo, dalla politica alla sanità, dall’impresa alla pace, dal lavoro alla società nelle sue varie sfaccettature con momenti di discussione e riflessione e presentazioni di libri.

Giacomo Bini