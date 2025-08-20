"Mancano allo stadio gli stalli per disabili"

"Non è possibile aspettare fine settembre (a campionato iniziato, con quattro partite di cui due in casa già disputate) per risolvere il problema della mancanza di stalli accessibili intorno allo stadio. Nel frattempo i tifosi con disabilità dove parcheggeranno? Niente è stato fatto. E ora serve un piano urgente". Lo denuncia la consigliera comunale del Pd, Maria Antonietta Scognamiglio (foto), sottolineando che "nell’ultima variazione di bilancio per i lavori allo stadio a maggio scorso ho presentato come prima firmataria un ordine del giorno (votato all’unanimità) con la richiesta di individuare nell’area immediatamente contigua a via Rindi/via Galluppi una zona di parcheggi da riservare alle persone con disabilità". "L’audizione in commissione - osserva la consigliera dem - è stata infatti programmata per il 26 settembre, alla presenza del sindaco Michele Conti. Credo che uno stadio di serie A non possa non prevedere parcheggi riservati in prossimità dell’entrata per le persone con disabilità motoria e non vedenti, come accade in tutti gli stadi d’Italia. E’ evidente che siamo già in pesante ritardo". Per questo Scognamiglio chiede "una risposta anche sugli esiti della commissione che sta lavorando alla sicurezza dell’Arena".