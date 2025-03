Qualità della rete internet. Sondaggio a San Giuliano

SAN GIULIANO TERMEIl Comune di San Giuliano Terme rilancia l’iniziativa che la Regione Toscana ha lanciato, nell’ottica di migliorare continuamente sia il monitoraggio che l’attuazione delle numerose iniziative di dispiegamento di reti di connettività a banda ultralarga e di radiocomunicazioni di nuova generazione, per aggiornare la mappatura sulla situazione della connettività nei comuni toscani. "La connessione internet è ormai indispensabile per la qualità della vita e lo sviluppo di un territorio - afferma l’assessore all’informatizzazione Marco Balatresi -. Ancora oggi però è necessario adoperarsi per i cittadini e le imprese nel tentativo di procurare un accesso stabile e veloce, soprattutto in un’epoca in cui la tecnologia digitale spinge la crescita economica e sociale. Accogliamo con favore l’iniziativa promossa dalla Regione per aggiornare la mappatura della connettività nei comuni. È un’importante opportunità per dare voce alle segnalazioni di disservizio, individuare le aree critiche e intervenire in modo puntuale e mirato. I dati raccolti non solo ci consentiranno di comprendere meglio le esigenze locali, ma verranno anche condivisi con le autorità centrali per supportare le politiche nazionali e regionali in tema di infrastrutture digitali. Quindi si estende l’invito della Regione Toscana a tutti i cittadini del Comune di San Giuliano Terme, per partecipare a questo processo di mappatura, compilando il questionario anonimo entro il 30 marzo. Ogni segnalazione sarà un tassello utile per costruire un futuro digitale più equo, inclusivo e competitivo per il nostro territorio". La rete ormai è un mezzo irrinunciabile per lo studio, il lavoro, l’informazione, lo svago e l’espressione di sé; spesso internet è una piattaforma necessaria e il diritto alla concessione è pressoché equiparabile al diritto al lavoro ed è di massima importanza che sia a disposizione di chi ne ha bisogno. I risultati saranno condivisi con le autorità centrali (Ministero delle imprese e del made in Italy, Infratel, Dipartimento per la trasformazione digitale) che coordinano le diverse misure nazionali sulla connettività (Piano Italia 1 giga Pnrr, Piano Italia 5G Pnrr, Bul aree bianche ecc.) Il “questionario” (completamente anonimo) deve essere compilato entro il 31 marzo, segnalando i disservizi presenti sul territorio di San Giuliano Terme.