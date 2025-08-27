"Prezzi troppo alti. Segnale sbagliato"

I prezzi per i biglietti per la sfida contro la Roma fanno discutere, e anche il consigliere comunale del Pd Marco Biondi è intervenuto.

"Come ogni anno, l’inizio della stagione calcistica riaccende la passione dei tifosi pisani per i nostri colori neroazzurri. È in questo spirito che intervengo oggi, non come semplice cittadino o tifoso, ma come consigliere comunale e rappresentante delle istituzioni. I prezzi dei biglietti per le partite casalinghe del Pisa, in particolare per il settore Curva Nord e Curva Sud destano fortissima preoccupazione. La tariffa di 49 euro per una partita in curva è un segnale pericoloso e profondamente sbagliato. Con questi costi si rischia di escludere le fasce più deboli della nostra comunità. Si nega loro non solo l’accesso a uno spettacolo sportivo, ma la possibilità di far parte di un rito collettivo che ha sempre unito Pisa, dal centro alle periferie. In un momento in cui il calcio professionistico parla tanto di sostenibilità e di inclusività, l’aumento spropositato dei prezzi va in direzione opposta. Credo fortemente che la società debba rivedere la propria politica di pricing, soprattutto per le curve. Servono formule agevolate per le famiglie, sconti veri per under 18 e disabili, promozioni concrete. Non possiamo permetterci di allontanare i giovani dallo stadio: sono loro il futuro del tifo neroazzurro, sono loro che porteranno avanti la nostra passione. Chi ama davvero questa squadra sa che il valore di una tifoseria non si misura a euro. Lo stadio è casa nostra. E la casa, per definizione, deve restare aperta a tutti".