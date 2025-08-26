Premio di pittura in ricordo di Verdigi

L’associazione Dannunziana ancora protagonista. E’ stata infatti annunciata la XVII edizione del premio “Marco Domenico Verdigi”, dedicato al giovane che il 21 agosto 2004 salvò la vita, a prezzo della sua, a due bambini che stavano annegando davanti agli scogli di Marina. Un premio di pittura che è una tradizione portata avanti ormai da molti anni dall’Associazione Dannunziana in collaborazione con la Pro Loco Litorale Pisano nell’ambito delle manifestazioni di Marenia. Quest’anno il tema sarà “Da Boccadarno al Calambrone, storia e bellezza del litorale pisano”. Il concorso è aperto agli artisti di qualsiasi tendenza pittorica. La tecnica esecutiva è libera. La quota d’iscrizione è di € 20 da versare al momento della consegna delle opere. La consegna delle tele o di altri supporti (dimensione minima 35x50 e max 60x80) sarà effettuata venerdì 26 settembre dalle 14,30 alle 17 alla segreteria del concorso: ristorante “Buca 19” presso Cosmolopilat Golf, via delle Eriche, 133 Tirrrenia (telefono 3513354881) dove resteranno esposte fino alla premiazione. Le opere, non firmate, dovranno essere consegnate, prive di cornici e con il cavalletto per l’esposizione. La premiazione si terrà alle 12 di sabato 27 settembre negli spazi del ristorante “Buca 19”. Per iscrizioni, Delia Tongiani (050 555381 - Cell. 349 6475215).