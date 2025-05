Assegnate borse di studio nel nome di Valentina Gallo. In collegamento il presidente del Giffoni film festival

Consegna di tre borse di studio, ieri mattina nell’Auditorium dell’IISS "Piero Calamandrei", ad altrettanti studenti della scuola in ricordo di Valentina Gallo, figlia di un docente della scuola, Gerardo Gallo, scomparsa in un incidente stradale mentre partecipava ad un progetto Erasmus, in Spagna, nel 2016. Al riconoscimento di 500 euro promosso dal 2017 dalla scuola e dalla famiglia di Valentina e che quest’anno è stato assegnato a uno studente di una quarta indirizzo RIM si sono aggiunte, infatti, due borse di studio, da 500 euro ciascuna, andate a una studentessa di prima del Liceo linguistico e a un ragazzo di una quinta dell’indirizzo Turismo, finanziate dal Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo che permetteranno ai due giovani vincitori di partecipare al prestigioso Giffoni Film Festival durante l’estate 2025. Alla cerimonia, insieme ai genitori di Valentina Gallo, hanno preso parte l’assessore alle Politiche scolastiche Sara Martini, il presidente del Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo Luca Barretta, e, in collegamento online, il presidente del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi. Durante l’evento è stato inoltre conferito un encomio speciale a una studentessa della quarta indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), classificatasi seconda a livello nazionale nella gara nazionale AFM.