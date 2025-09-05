Pisa celebra la fine dell’assedio. Incontri, rievocazioni e balestrieri

Sono ben tre gli eventi con i quali quest’anno l’amministrazione comunale celebra una data significativa della storia di Pisa, la fine dell’assedio fiorentino dell’8 settembre 1499, quando, dopo 38 giorni, l’esercito guidato da Paolo Vitelli fu costretto a ritirarsi dalla città. Oggi alle 17.30 al Bastione Sangallo, nella cornice del Giardino Scotto, si presenta la nuova edizione del libro "Storia dell’assedio di Pisa" di Gino Benvenuti (Eclettica Edizioni). All’incontro interverranno l’assessore alle tradizioni storiche e all’identità di Pisa, Filippo Bedini, lo storico Manuel Rossi, Gianfranco Benvenuti, figlio dell’autore, e Renzo Ciangherotti, segretario dei Balestrieri di Porta San Marco.

Domenica 7 settembre, al Bastione Stampace (Largo Marinai d’Italia), mattina e pomeriggio Pisa rivivrà uno dei momenti più significativi della sua storia. La rievocazione, giunta alla quinta edizione, offrirà al pubblico un ricco programma: ricostruzione di accampamenti medievali, corteo storico, spettacoli di falconeria con esibizione di rapaci a cura della Falconeria Sunrise e il Palio dei Balestrieri.

All’evento, organizzato dal gruppo storico Balestrieri di Porta San Marco con il patrocinio del Comune di Pisa, parteciperanno anche la Compagnia dei Balestrieri di Lucca – in memoria dei trecento fanti lucchesi che difesero la città – gli Alfieri e Musici di Porta Pisana, la Compagnia dello Stile Pisano e gli Arcieri e Armigeri della Compagnia del Leone Rampante. La manifestazione fa parte del calendario delle Rievocazioni Storiche della Regione Toscana e del Calendario Alfeo del Comune di Pisa.

Lunedì 8 settembre palazzo Gambacorti sarà addobbato come da calendario delle ricorrenze storiche cittadine, in modo da rendere omaggio a una data e a tutto un breve, ma intenso periodo quello della Seconda Repubblica, che ha segnato fortemente l’identità pisana.

Il programma di domenica 7 settembre: