Pisa celebra l’81° anniversario della Liberazione: il programma

Pisa, 30 agosto 2025 – Martedì 2 settembre si svolgeranno le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione di Pisa, organizzate dal Comune con la partecipazione della Provincia di Pisa. Il programma prevede una serie di iniziative diffuse in varie parti della città. Si inizierà al mattino con il tradizionale omaggio alle tombe dei sindaci che hanno governato Pisa nel difficile periodo della Liberazione e della ricostruzione, un vero e proprio pellegrinaggio di gratitudine e ricordo: alle ore 8:45 saranno deposte le corone d’alloro sulle tombe dei sindaci Italo Bargagna e Vittorio Galluzzi presso il Cimitero Suburbano e del sindaco Renato Pagni presso il Cimitero della Misericordia; alle 9:30 saranno deposte le corone di alloro sulla tomba del sindaco Enrico Pistolesi presso il Camposanto monumentale e sulla tomba dell’Arcivescovo Gabriele Vettori in Cattedrale.

Alle ore 10.15 presso la chiesa di Santa Caterina di Alessandria (piazza Santa Caterina) sarà celebrata la Santa Messa da Mons.Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo emerito di Pisa al termine della quale, nell’adiacente Cappella ai Caduti, avverrà la deposizione della corona d’alloro. Alle ore 11:15 sotto le Logge di Palazzo Gambacorti ci sarà la deposizione della corona di alloro alla lapide in ricordo dei caduti e a seguire, in Logge dei Banchi, la Commemorazione ufficiale della Liberazione di Pisa, con gli interventi del sindaco di Pisa, del presidente della Provincia di Pisa, del console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, del comandante delle forze speciali dell’esercito e del presidente del Comitato provinciale ANPI di Pisa. Alle ore 18.30, in Logge di Banchi, il tradizionale concerto della Società Filarmonica Pisana.

Dalle 20 alle 23, grazie alla disponibilità dell’Opera della Primaziale Pisana, apertura straordinaria in notturna, con ingresso libero, del Camposanto monumentale, il luogo simbolo della guerra e della ricostruzione a Pisa. Gravemente danneggiato il 27 luglio 1944 nel corso di un’incursione aerea (una bomba provocò l'incendio e la fusione del tetto di piombo, provocando il serio danneggiamento degli affreschi, di molte sculture e sarcofaghi), grazie a una certosina opera di restauro iniziata nel 1945 - e tuttora in corso - dall’Opera della Primaziale Pisana (gli affreschi vennero tutti staccati e si avviò subito il tempestivo recupero), il Camposanto è tornato al suo splendore, anche se purtroppo molte opere sono andate irrimediabilmente distrutte.

Con lo stacco degli affreschi furono scoperte le sinopie, molto ben conservate, che testimoniano il percorso creativo compiuto dagli autori e danno un’idea di come doveva apparire la decorazione del Campo Santo nei secoli precedenti. Alle ore 21:15, infine, si svolgerà una visita guidata a cura della professoressa Gabriella Garzella.