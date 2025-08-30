Il giorno di Lorran, ecco il gioiello carioca. Difesa: Bonfanti è vicino, si tratta per Albiol

di Lorenzo Vero

Tre i giorni rimasti in questa sessione di calciomercato, che chiuderà lunedì alle 20:00. Nelle prossime ore l’hotel Sheraton brulicherà di procuratori e direttori sportivi in attesa di risolvere le ultime trattative. Il Pisa in questa ultima settimana è stata tra le regine del mercato, piazzando due colpi di pregevole fattura, prima Stengs, che ha firmato il contratto due giorni fa e oggi già presenta nella lista dei convocati di Alberto Gilardino per la partita contro la Roma, ma ieri è stato il giorno di Lorran.

Atterrato a Roma alle prime ore del mattino dopo un volo diretto dal Brasile, il trequartista brasiliano si è spostato lungo l’Italia, giungendo a Bologna per seguire l’iter svolto nei giorni scorsi da Stengs. Le visite mediche nel pomeriggio al centro Isiokinetic, per poi spostarsi in serata in città. La notte l’ha trascorsa in albergo, mentre oggi in mattinata è prevista la firma del suo contratto.

Con molta probabilità il calciatore brasiliano sarà presente in tribuna in serata all’Arena per assistere alla sfida del Pisa contro la Roma. Ribadiamo le cifre: l’accordo con il Flamengo per il trasferimento di Lorran è stato raggiunto sulla base del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di salvezza) a 4 milioni più 50% sulla rivendita in favore dei brasiliani, che inoltre avranno la possibilità di pareggiare in futuro eventuali offerte per lui. "Un talento, al quale servirà del tempo, un processo di crescita e capacità di sbagliare" ha detto Gilardino in conferenza stampa, che invece non ha voluto commentare la situazione relativa a Raul Albiol.

Dopo i due incontri, il primo mercoledì sera a Viareggio con la dirigenza e quindi il pranzo a Forte dei Marmi con Giovanni Corrado e Davide Vaira di giovedì, l’accordo non è stato raggiunto. In particolare, la risposta del difensore spagnolo – quarant’anni il 4 settembre – è attesa entro domani. Un lasso di tempo che Albiol si è voluto prendere per valutare al meglio, confrontandosi con la famiglia, l’offerta fattagli dalla società nerazzurra, per un ritorno in Serie A da lui tanto voluto e a distanza di sei anni dal termine dell’avventura con il Napoli.

Sembrerebbe sempre più vicino alla chiusura il discorso tra il Pisa e l’Atalanta per il ritorno di Giovanni Bonfanti, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto.